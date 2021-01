Olivia Rodrigo lanseaza primul single din cariera – “Drivers Licence”, alaturi de Universal Music / Geffen Records

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru LyZ anul 2020 nu se incheie inainte sa iși indeplineasca visul, așa ca artista lanseaza primul single din cariera, „Inima Albastra”, o poveste muzicala cu beat-uri dance despre o intalnire intamplatoare ce s-a transformat intr-o iubire mistuitoare. Compusa de Daris Mangal, Sergiu Buta, Laurențiu…

- Rita Ora a ales o cariera in muzica „pentru a-și face parinții fericiți” și pentru a face „foarte mulți bani”, ca cei care au crescut-o sa nu mai munceasca vreodata. Cantareața in varsta de 30 de ani a spus ca parinții ei, Vera și Besnik, sunt cei care o motiveaza mereu și ii dau putere. […] The post…

- Dupa ce a ajuns in finala show-ului muzical de creație „Magic In 5″, Stephen lanseaza „Pozele”, cel de-al doilea single din cariera sa. „Pozele” dezvaluie o poveste de dragoste adolescentina, traita intens, dar care reușește sa lase un gol imens in suflet. Deși gandurile incearca sa convinga sufletul,…

- JO este recunoscuta pentru emoția, starile și sentimentele profunde pe care le transpune perfect prin muzica sa și piesele pe care le canta. „Iubirea mea” este cel mai nou single pe care JO il lanseaza și are la baza tot o poveste de dragoste, insa nu una cu final fericit. Iubirea vine cand te aștepți…

- Piesa este compusa chiar de Julianne P. impreuna cu Any1 și reprezinta o colaborare cu Jon Brian, artist cunoscut pentru colaborarile cu Andia, Sandra N. și Mellina. „Cea mai scumpa piatra” este cu atat mai interesanta, cu cat Julianne P. este fiica solistei de muzica populara Cristina Turcu Preda,…

- Adrian Funk și OLiX revin cu o noua piesa fresh, If You Want Me, și o colaborare dance cu Blaga, condimentata cu un vibe de libertate. If you want me este și primul lor single, care provoaca la dans inca de la primele beat-uri. Piesa a fost compusa de Ciprian Blaga, scrisa de Bianca Cojocaru, iar de…

- ALMA, tanara si talentata artista originara din Bulgaria, cunoscuta pentru sound-ul pop melancolic, lanseaza single-ul “My Mama Told Me”, a cincea piesa, un proiect cu o nota rebela. Piesa este compusa alaturi de producatorul bulgar de top, si totodata artist hip-hop, Pavell. “My mama told me” este…