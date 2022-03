Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarii rusi Mikhail Fridman si Petr Aven au declarat ca vor contesta „temeiul fals si nefondat” al sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana si vor folosi toate mijloacele disponibile pentru a le anula, informeaza Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni Uniunea Europeana ca livrarile de armament catre Ucraina sunt considerate de Rusia un comportament ostil, fiind periculoase si destabilizatoare. Ele dovedesc in acelasi timp ca Rusia a avut dreptate sa faca eforturi pentru demilitarizarea…

- Rusia ar fi dispusa sa se așeze la masa negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, susține Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de unian.net . Conform acestuia, Rusia gata sa trimita o delegație la Minsk pentru a negocia cu Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat sambata inceperea unor exercitii nucleare strategice care implica lansari de rachete balistice, a anuntat agentia de presa RIA. Exercitiile reprezinta cea mai recenta demonstratie de forta a Moscovei intr-un moment de tensiune acuta cu Occidentul din cauza…

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu președintele rus Vladimir Putin, conform unui comunicat al Casei Albe, in contextul in care armata rusa a mobilizat in ultima perioada zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, informeaza Reuters. Biden și Putin vor discuta inclusiv despre „chestiuni…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire in sistem video cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale celor doua parți legate de situația din Ucraina. Putin avertizeaza ca exista linii roșii in privința Ucrainei, care nu pot depașite,…

- Kremlinul a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte a presedintilor rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…