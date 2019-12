Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis sanctionarea Olgutei Vasilescu cu avertisment pentru declaratia ”ca neamt, sa vorbesti despre gazare, trebuie sa ai mult curaj”, facuta la adresa presedintelui Klaus Iohannis.

- Viorica Dancila si-a organizat propria dezbatere, marti, incepand cu ora 18:00 la Parlament. Insotita de Lia Olguta Vasilescu, sefa de campanie electorala, si de fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, Viorica Dancila si-a inceput discursul cu atacuri la adresa lui Klaus Iohannis. „Daca am avut pana…

- Candidata PSD la alegerile prezidențiale, fostul premier Viorica Dancila, acuza ca PNL dezinformeaza cand susține ca la adresa președintelui Klaus Iohannis se desfașoara o campanie de fake news. Dancila acuza PNL ca a desființat ministerul dedicat diaspora.Citește și: Olguța Vasilescu a EXPLODAT:…

- Klaus Iohannis a devenit ”regele minciunilor”, este afirmația facuta de Viorica Dancila la Buzau. De asemenea, fostul premier susține ca Președintele are discurs de dictator. "Klaus Iohannis are discurs d...

- „Ce bucurii marunte au frustratii de la PNL... Ludovic cel mic anunta ca m-a demis din functia de consilier onorific al premierului, functie neremunerata, oricum... Pai, eu nu eram consilier la tine, ca sa ma demiti tu...

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a lansat o serie de atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Ea susține ca actualul președinte ”a stat in concedii și weekend-uri prelungite. El s-a uitat la romani doar o data la 5 ani”.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila…

- Lia Olguța Vasilescu a comentat ironic modul in care se chinuie liberalii sa formeze Guvernul Orbam. Fostul ministru al Muncii susține ca partidele din fosta Opoziție nu au inca un program de guvernare decent. „Se tavalesc in chinuri… Se dovedește ca, in afara de lozinci, toate partidele astea adunate…

- Ordinul care prevede repartizarea automata a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Nationala in invatamantul profesional este un demers mai degraba segregationist, care nu tine cont de individualitatea...