Olesea Stamate: Fracțiunea PAS discută și despre posibila demisie a altor miniștri Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Parlament discuta și despre posibila demisie a altor miniștri, anunțul a fost facut de Olesea Stamate in cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV, potrivit Realitatea.md „Am discutat despre asta, inclusiv cu premierul Gavrilița. Daca exista nemulțumiri fața de membrii echipei a caror activitate nu corespunde așteptarilor cetațenilor și ale noastre, atunci este evident ca se vor lua masuri. Se discuta despre inlocuiri, dar momentul nu este inca clar, trebuie de gasit și candidați”, a explicat Stamate. Deputata a refuzat sa raspunda la intrebarea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

