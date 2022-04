Stiri pe aceeasi tema

- Un caz cu urmari tragice a ajuns in atenția polițiștilor satmareni, care fac cercetari pentru a afla exact ce anume s-a intamplat și cum a sfarșit o femeie in varsta de 56 de ani. Femeia, refugiata din Ucraina, a pierit dupa ce s-ar fi inecat in piscina interioara a unui hotel din stațiunea Tașnad,…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a povestit ca mama sa este refugiata ucraineana și ca familia sa are radacini din Ucraina. Acesta povestește ca ucrainenii sunt naționaliști și ca in multe zone romanii erau tratați disciminatoriu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Joi, 24 februarie, dictatorul Vladimir Putin a anuntat in zori ceea ce numește el a fi o „operatiune militara in Ucraina, pentru a-i apara pe separatiștii din estul țarii”. La ora 6 dimineața, Darija Shovkoplyas se afla cu soțul sau și baiatul lor de 10 ani la Kiev, in casa lor. Casa pe care Putin,…

- Romanii privesc cu teama la ce se intampla in Ucraina si isi iau masuri de precautie. Populatia se ingrijoreaza ca razboiul ar putea ajunge in interiorul granitelor noastre, astfel ca oamenii doresc sa fie pregatiti pentru orice. Chiar si pentru plecarea din tara. Solicitarile pentru eliberarea de pasapoarte…

- O femeie din Ucraina, mama a doua fete, a fugit din Harkov, al doilea oraș al țarii, și s-a refugiat in Romania, ajungand la București. Aceasta a relatat ca in Rusia sau Crimeea, oamenii nu cred ca Ucraina este atacata.”Un var din Crimeea (regiune ocupata de ruși in 2014) m-a invitat sa stau la…

- Un convoi umanitar, format din cinci autospeciale ale ISU Iasi, a plecat sambata catre Vama Siret, pentru a-i ajuta pe refugiatii din Ucraina, valoarea produselor donate in ultimele zile de catre ieseni ridicandu-se la 520.000 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi primita, joi, 3 martie, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis. Intrevederea incepe la ora 10.00 și va fi urmata de declarații comune de presa, potrivit Administrației Prezidențiale.Potrivit Președinției, șefa CE va fi primita in Holul…

- Atitudinea romanilor din Ucraina, negativa fata de Rusia, s-a schimbat foarte mult dupa 2017, cand s-au dat legi care incalcau drepturi ale minoritatilor. Foarte multi romani s-au simtit dezamagiti devenind oarecum indiferenti. Din aceasta cauza, nu mai considera confruntarea ruso-ucraineana ca fiind…