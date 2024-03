Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R a demonstrat de fiecare data cand a avut ocazia cat de mult iși iubește tatal și cat de mult iși dorește sa il vada cu zambetul pe buze. Iata cum au fost surprinși cei doi impreuna pe pagina artistului de Instagram chiar de ziua celui care i-a dat viața.

- Anamaria Prodan si Ronald Gavril au fost surprinși in ipostaze tandre, fotografiile fiind facute publice pe rețelele sociale. Nu toata lumea a fost mulțumita de ce a vazut, unele voci vehiculand ca toata emoția ar fi, de fapt, mimata și ca impresara vrea doar sa exagereze. Foto Cand s-au afișat public…

- Lena Enache, soția fotbalistului Gabriel Enache (33 de ani), a transmis ca partenerul ei și-a gasit echipa și ca urmeaza sa semneze in scurt timp. Ea a lasat de ințeles ca este vorba despre o formație din zona Golfului. Fara club de o jumatate de an, din iulie 2023, Gabriel Enache s-ar pregati pentru…

- Cu cine iși petrece Dan Chișu timpul atunci cand soția lui, Alina Chivulescu, femeia care i-a pus inima pe jar, nu este prin preajma. Actorul a fost surprins in ipostaze de senzație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini…

- Nici ieșirile "de baieți" nu mai sunt ce-au fost odata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini nemaivazute cu Florin Tanase și Ionuț Luțu, mana dreapta a lui Gigi Becali. Nu i-ai mai vazut niciodata in astfel de ipostaze.

- Se spune ca dupa ce apare un copil, lucruri se schimba in relație. In cazul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian nu este deloc așa! Cei doi indragostiți au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, in ipostaze tandre. Iata ce imagini și ce videoclip de…

- Florin Cercel lasa orice pentru familia lui. Este un familist convins, iar cand vine vorba despre fiica lui, timpul se oprește in loc pentru el! Nimic nu conteaza mai mult decat timpul petrecut cu cei dragi, iar pentru ei, Florin Cercel iși face timp oricand! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins in ipostaze…

- Realizare uriașa pentru Gabi Enache. Jucatorul se intoarce pe terenul de fotbal. Soția acestuia, Lena Enache, da din casa. Unde va juca fotbalistul și ce spune partenera acestuia despre afacerea pe care barbatul a deschis-o, dar și despre faptul ca va ramane, din nou, singura cu copiii.