- Dani Oțil este prezentatorul emisiunii Power Couple, emisiunea care a inceput recent la Antena 1. Acesta a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre concurenti și a recunoscut ca nu ar fi vrut sa participe la sho impreuna cu soția lui.„Nu este o batalie a sexelor. Este un concurs intre cupluri,…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda in domeniul investitiilor. Pe platformele de socializare apar reclame la servicii de investitii financiare care folosesc fie numele unor companii cunoscute, fie pe cele ale unor personalitati si promit castiguri mari pentru investitii relativ…

- Ciclistul Dennis Rohan (33 de ani) a fost eliberat pe cauțiune dupa ce a fost arestat sub acuzația de ucidere din culpa. Aflat la volanul unei dubițe, Rohan și-a lovit soția, pe Melissa Hoskins, provocand moartea acesteia. Intre timp, in Australia au aparut detalii șocante despre acest caz. Pe 31 decembrie,…

- Sergiu Hanca a fost supus unei operații grele dupa ce s-a accidentat. Alaturi de el a fost, in toate momentele grele, Andreea Hanca. Soția lui i-a ținut pe fani la curent cu modul in care evolueaza starea lu de sanatate și cum se simte acum, dupa ce s-a trezit și a ieșit din operație!

- Realizare uriașa pentru Gabi Enache. Jucatorul se intoarce pe terenul de fotbal. Soția acestuia, Lena Enache, da din casa. Unde va juca fotbalistul și ce spune partenera acestuia despre afacerea pe care barbatul a deschis-o, dar și despre faptul ca va ramane, din nou, singura cu copiii.

- Un gest șocant a avut loc, in urma cu puțin timp, in Ruse. Un roman și-a impușcat cu sange rece iubita, iar mai apoi a recurs la un gest necugetat. Acesta a fost gasit, in cele din urma, fara viața in mașina familiei. Polițiștii au pornit o ancheta interna.

- Serialul TV „Bravo, tata!” de la Antena 1 este o adevarata surpriza placuta pentru telespectatori inca de la primul episod. In culise, Ana Odagiu a povestit mai multe detalii despre rolul pe care il are. Care sunt cele mai mari provocari de la filmari și ce detalii personale a mai dezvaluit actrița.