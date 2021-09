Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul macaralelor si navelor port-container din portul Rotterdam, o turma de vaci paste linistita la cativa metri deasupra apei, la bordul unei ferme plutitoare, considerata a fi unica in lume.

- Ferma din apropiere de portul din Rotterdam, Țarile de Jos, este construita pe trei etaje: sus sunt vacile care pasc, la mijloc este etajul unde laptele este transformat in branza, iaurt si unt, iar sub nivelul marii este zona in care branzeturile sunt maturate, scrie agenția France Presse, intr-un…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 27 august 2021, un numar de 23.574 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 in Italia, 16.778 in Spania, 198 in Marea Britanie,…

- Serviciile de Imigratie urmeaza ”sa inceteze (temporar) sa elibereze pasapoarte si alte documente” necesare in vederea deplasarilor in strainatate, ”mai putin din motive imperioase”, a anuntat in fata presei un reprezentant al Biroului Imigratiei, Liu Haitao.Aceasta masura se aplica numai cetatenilor…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 2 august 2021, un numar de 23.571 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 in Italia, 16.778 in Spania, 198 in Marea Britanie,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 23 iulie 2021, un numar de 23.567 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 in Italia, 16.778 in Spania, 198 in Marea Britanie,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 18 iulie 2021, un numar de 23.563 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 in Italia, 16.778 in Spania, 196 in Marea Britanie,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 18 iunie 2021, un numar de 23.555 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 in Italia, 16.778 in Spania, 195 in Marea Britanie,…