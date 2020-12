Olanda - Mark Rutte anunţă o carantină de cinci săptămâni Premierul Mark Rutte a anuntat luni seara ca o perioada de carantina de cinci saptamani va intra in vigoare saptamana aceasta in Olanda in incercarea de a limita extinderea pandemiei de COVID-19, cea mai severa masura adoptata pana acum, informeaza AFP si EFE. "Olanda se va inchide timp de cinci saptamani", a declarat Rutte intr-o interventie televizata de la sediul guvernului din Haga, in fata caruia erau adunati protestatari.

Strigate si fluieraturi la adresa premierului Rutte au putut fi auzite in timp ce acesta tinea discursul.



"Nu avem de-a face cu o simpla gripa asa cum…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

