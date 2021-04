Olanda face un pas mare către revenirea la normalitate, după patru luni de lockdown strict Olanda face miercuri un pas mare catre revenire la normalitatea dinaintea pandemiei de COVID-19, dupa patru luni de lockdown strict, restrictiile urmând sa fie ridicate în mai multe districte din tara, transmite dpa.

Cetatenii se vor putea deplasa pe strazi si în timpul noptii, întrucât interdictia de circulatie impusa în ianuarie va fi ridicata complet.

Magazinele si terasele restaurantelor vor fi redeschise doar în anumite conditii, iar olandezii vor putea primi acasa cel mult doi vizitatori, fata de unul, pâna acum.

Guvernul condus de…



