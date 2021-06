Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si SUA au anuntat inceperea ieri a unui exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, a relatat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si…

- Sea Breeze 2021 va dura doua saptamani, implicand aproximativ 5.000 de militari NATO si ai tarilor aliate, precum si circa 30 de nave si 40 de avioane. Vor participa, de asemenea, distrugatorul cu rachete ghidate USS Ross si trupe de infanterie marina americane.Ucraina afirma ca obiectivul principal…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

- Purtatoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a comentat pe un ton caustic informatiile aparute duminica în mass-media britanice despre scurgerea de documente clasificate ale Ministerului britanic al Apararii, descoperite saptamâna trecuta într-o statie…

- Rusia a lansat un avertisment dur, joi, dupa un incident disputat care a avut loc Marea Neagra, in care forțele militare ruse susțin ca au tras focuri de avertisment catre un distrugator britanic ce se apropiase de „apele rusești”, in fapt, apele Crimeei anexate. Tot joi, premierul britanic a subliniat…

- BBC a publicat vineri imagini video cu incidentul în care a fost implicat un distrugator al sau în Marea Neagra dupa ce Rusia a anunțat vineri ca a tras salve de avertisment asupra sa și a lansat bombe pe traiectoria de deplasare a navei.Distrugatorul britanic HMS Defender a ridicat…

- Forțele armate rusești au tras salve de avertisment înspre distrugatorul britanic HMS Defender pe care Moscova îl acuza ca a intrat în apele sale teritoriale din largul Capului Fiolent aflat în apropierea Sevastopolului, relateaza agenția rusa Interfax.„Distrugatorul…