Olaf Scholz, viitorul cancelar al Germaniei: pragmatic, temut ca negociator, neconfesional

- Olaf Scholz, care urmeaza sa fie ales miercuri pentru a succeda Angelei Merkel in funcția de cancelar german, a numit luni primul cabinet echilibrat de gen al țarii, iar femeile vor ocupa posturi-cheie, precum cel de la Interne sau Aparare. „Egalitatea este importanta pentru mine și de aceea din 16…

- Viitorul cancelar german Olaf Scholz se declara in favoarea vaccinarii obligatorii impotriva covid-19, in lupta impotriva epidemiei, in contextul in care Angela Merkel a indepartat pana in prezent aceasta optiune, retinuta in Austria vecina, relateaza AFP. Olaf Scholz "a declarat ca observa ca exista…

- Cancelarul Angela Merkel a luat Germania prin surprindere cu o melodie pe care a ales-o pentru parada militara de la ceremonia de adio, care va avea loc saptamana aceasta. Merkel a cerut o piesa punk, cantata de una din cele mai non-conformiste artiste din Germania, in contrast cu imaginea conservatoare…

- Dupa o luna de negocieri, SPD, Verzii și FDP și-au prezentat acordul de coaliție. Partidele au prezentat publicului, miercuri dupa-amiaza, documentul cu titlul „Îndraznește mai mult progres – Alianța pentru Libertate, Justiție și Durabilitate”. Aceasta înseamna ca un obstacol…

- În 2004, analizam perspectiva unei Germanii cu „Trabi la volan”, Trabi fiind alintul pentru Trabantul redegist. Era o metafora pentru perspectiva primului cancelar-femeie din istoria țarii, Angela Merkel (CDU), provenind din Germania de Est. Ea era pe atunci șefa Opoziției, în…

- Sondajele din Germania, realizate zilele acestea, releva ca nici un partid nu va obtine un numar suficient de voturi pentru a forma singur guvernul. Negocierile privind formarea unei coalitii se vor prelungi, probabil, pana in noiembrie sau chiar decembrie. Sondajele anticipeaza un scrutin strans intre…

- Un secretar de stat din cadrul Ministerului german de Finante, Wolfgang Schmidt, este cercetat pentru presupusa obstructionare a investigatiei privind activitati de spalare de bani, care intervine inaintea scrutinului parlamentar federal, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung.…

- Autoritatile germane au efectuat, joi, perchezitii in sediile Ministerului de Finante si Ministerului Justitiei, in cadrul unei investigatii privind activitati financiare ilegale, un caz care intervine inaintea scrutinului parlamentar programat in Germania pe 26 septembrie, anunța Mediafax. Investigatia…