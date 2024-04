Minorul de 17 ani care are permis poate conduce asistat de o…

Comisiile juridica si pentru aparare din Senat au dat, luni, raport comun de admitere asupra unui proiect legislativ care prevede ca un minor de 17 ani care detine permis de conducere categoriile B si BE poate conduce un autovehicul daca este asistat de o persoana care are permis din aceeasi categorie de minimum 10 ani, transmite Agerpres. „Este imperios necesara adoptarea unor masuri pentru responsabilizarea tinerilor posesori de permis auto. O modalitate de a atinge acest obiectiv este reglementarea conducerii unui autovehicul din categoriile B si BE de un minor de 17 ani asistat de o persoana…