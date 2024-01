Stiri pe aceeasi tema

- Romania și alte țari europene din NATO vor cumpara, in comun, o mie de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot. Circa 200 ar putea ajunge la Armata Romana. Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA) va sprijini o coaliție de națiuni, intre care Romania, Germania, Olanda și Spania, pentru achiziția…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a avertizat marti concetatenii ca vor urma dificultati financiare din cauza crizei bugetare provocate de Curtea Constitutionala, transmite AFP. Instanta respectiva, cea mai inalta din Germania, a produs un soc in 15 noiembrie, anuland transferul catre finantarea investitiilor…

- Coalitia de guvernare a Germaniei a prezentat luni un buget suplimentar care va ridica temporar plafonul autoimpus al imprumuturilor, dupa ce o hotarare a curtii constitutionale a blocat planurile de cheltuieli ale guvernului, transmite Reuters, informeaza News.ro.Planul de buget, pe care parlamentul…

- Decizia ar incuraja Germania sa trimita Ucrainei propriile rachete cu raza lunga de acțiune, Taurus, și ar ajuta Kievul sa distruga cartierul general, artileria și logistica ruseasca, spune generalul in retragere intr-un articol publicat in ziarul britanic The Telegraph.Președintele Joe Biden ar trebui…

- Coaliția de guvernare a cancelarului german Olaf Scholz a convenit in principiu sa dubleze ajutorul militar pentru Ucraina anul viitor, pana la 8 miliarde de euro (8,5 miliarde de dolari), a declarat duminica o sursa politica de la Berlin, potrivit Reuters. Daca va fi aprobata de parlament, unde partidele…

- Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, și-a indemnat concetațenii sa ia o poziție clara impotriva antisemitismului. Dupa cum scrie "Adevarul european", despre acesta el a vorbit intr-un interviu pentru Mannheimer Morgen. Potrivit acestuia, cel care ii ataca pe evreii din Germania, "ne ataca pe…

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intarirea apararii aeriene a Ucrainei cu sistemul Patriot „este cel mai necesara in acest moment”, a declarat Scholz…

