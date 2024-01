Stiri pe aceeasi tema

- Romania vine in ajutorul Ucrainei cu construirea unui loc de ancorare in portul Constanta. Constructia acestuia menita sa ajute Ucraina in exportul de cereale urmeaza sa fie gata in martie 2024 - relateaza Ukrainska Pravda. Acest proiect a fost prezentat de catre Dmitro Moskalenko, directorul general…

- NATO face anunțul care sperie Ucraina: 'Rusia va intensifica atacurile!'Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca ucrainenii trebuie sa se pregateasca pentru intensificarea atacurilor rusești asupra instalațiilor de infrastructura.Secretarul general a facut declarația in cadrul…

- Competiția pentru construirea unui terminal de bitum la Constanța crește, tot mai multe companii fiind interesate sa intre intr-un parteneriat cu compania de stat Oil Terminal pentru aceasta investiți. Potrivit unui comunicat al Oil Terminal, pe lista investitorilor intrați in competiție s-a inscris…

- Experți din Rusia și China discuta despre construirea unui „tunel subacvatic” catre Crimeea, potrivit The Washington Post, care utilizeaza informații ale serviciilor de securitate din Ucraina. Rușii și chinezii au discutat in secret despre construirea unui tunel subacvatic pentru a conecta partea continentala…

- Socar Petroleum SA, firma controlata de grupul SOCAR din Azerbaidjan, s-a inscris pe lista investitorilor interesați sa intre intr-un parteneriat cu compania de stat Oil Terminal pentru a construi un terminal de bitum la Constanța. Astfel, potrivit unui comunicat al Oil Terminal, lista celor care au…

- Au trecut opt luni de cand membrii Asociatiei Parcul Vacaresti au plantat flori specifice zonei de campie pe o suprafata de aproximativ 800 de metri patrati de pe malul Dambovitei, din dorinta de a amenaja o pajiste experimentala menita sa contribuie la reducerea poluarii si sa asigure hrana pentru…

- Oamenii de știința australieni au facut o descoperire care ar putea reduce semnificativ consumul de energie al industriei petrochimice. Aceasta consta in simplificarea și securizarea depozitarii și transportului hidrogenului, sub forma de pulbere. Potrivit cercetatorilor, aceasta „isprava“ poate fi…

- Deputatul Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta saluta instaurarea normalitatii pentru minoritatea romana din Ucraina, acolo unde limba romana redevine limba oficiala."Eforturile, din ultimii ani, ale presedintelui Romaniei si ale Guvernelor succesive, dar mai ales activitatea intensa a Ministerului…