- Ministerul rus de externe a spus sambata ca ambasada Rusiei din Germania a fost refuzata de MAE german cand a solicitat sa aiba acces la Alexei Navalnii, transmite Hotnews.Ministerul rus de externe a cerut, in același comunicat de presa, ca cei care conduc o „campanie de demonizare a Rusiei” sa se opreasca.Navalnii…

- De ce otravirea lui Aleksei Navalnîi a fost întâmpinata de Occident prin tacereEste de acum stabilit și confirmat de laboratoarele din Germania, Franța și Suedia faptul ca Aleksei Navalnîi a fost otravit cu Noviciok, o substanța paralizanta produsa în Uniunea Sovietica.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, considerat unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost externat din spitalul din Berlin unde a fost tratat dupa ce i s-a facut rau in timpul unui zbor in Siberia luna trecuta, iar apoi a fost transferat cu avionul la Berlin pe cand se afla in coma, relateaza…

- Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnii este vazut coborand scarile intr-o fotografie postata sambata pe contul sau de Instagram, la cinci zile dupa ce spitalul din Berlin unde este internat a anuntat ca a fost deconectat de la aparatul de ventilare pulmonara si poate respira singur, relateaza…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat joi ca a trimis experti in Germania pentru a preleva probe de la opozantul rus Aleksei Navalnii, spitalizat la Berlin, rezultatele testelor privind prezenta agentului neurotoxic Noviciok urmand a fi cunoscute in scurt timp, informeaza…

- Echipa sa a facut o postare pe Instagram, in care este surprins momentul in care membrii staff-ului sau investigheaza camera și culeg probe, inclusiv sticlele goale de apa. Potrivit membrilor echipei, Navalnii și-a pierdut cunoștința și a inceput sa se sufoce in avion, acesta aterizand forțat…

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, a postat o fotografie de pe patul de spital din Berlin, unde se recupereaza dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina, in timpul unei calatorii dinspre Siberia spre Moscova, in luna august.Criticul lui Vladimir Putin a dat primul semn de viața, la aproape…

- Starea disidentului rus Alexsei Navalnii, 44 de ani, s-a imbunatatit. ”Poate sa coboare din pat pentru perioade scurte de timp”, a anuntat luni, 14 septembrie, spitalul Charite Berlin unde acesta este internat, a informat Bild.”Pacientul a fost scos cu succes de pe ventilatie mecanica”, se mentioneaza…