- Pentagonul a anuntat ca au fost lansate 105 rachete asupra tintelor din Siria. Locotenent-generalul Kenneth McKenzie a sustinut ca Statele Unite sunt de parere ca armele chimice ale regimului sirian au fost stocate la centrul de cercetare Barzah, care a fost distrus in urma atacului. McKenzie a afirmat…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a intrunit din nou astazi, la cererea Rusiei, pentru a discuta lovitura aeriana asupra Siriei intreprinsa de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța – trei membri permanenți ai Consiliului de Securitate – ca raspuns la atacul cu arme chimice din Douma, atribuit…

- In Siria a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 4.00 (ora Romaniei), un bombardament al puterilor occidentale SUA, Marea Britanie si Franta ca raspuns la un atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. Bombardamentele lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta au vizat trei obiective…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri seara, la ora locala 21.00 (sambata la ora 04.00, ora Romaniei) intr-un discurs susținut la Casa Alba (video jos), o operațiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franța și Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care il acuza…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- Peste 500 de persoane au fost expuse la substanțe chimice in Douma, Siria, transmite Organizația Mondiala a Sanatații, care a condamnat presupusul atac chimic de sambata, atribuit de Occident regimului presedintelui Bashar al-Assad , citeaza Agerpres agențiile internaționale. OMS a cerut acces imediat…