Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai vanduta mașina in 2023 in Marea Britanie este fabricata 100% in Romania. Societatea pentru producatori și comercianți de motoare din Marea Britanie a prezentat cea mai populara mașina a anului 2023. Conform datelor publicate de SMMT, Marea Britanie a inregistrat cel mai bun an de la pandemie…

- Samsung Australia a publicat pe X o postare in care anunta ca seria Galaxy S24 va fi prezentata pe 18 ianuarie (17 ianuarie pentru Romania). Doar ca, intre timp, postarea a disparut, indicand faptul ca a fost publicata din greseala, inainte de un anunt oficial al companiei coreene in acest sens. 17…

- Dacia Spring rupe normele in poate cea mai importanta țara din Europa: a e treia cea mai bine vanduta mașina de pe piațaUna din patru masini vandute in Franta, pe parcursul anului 2023, se incarca la priza, adica este un automobil electric pe baterie sau un model hibrid reincarcabil, un nivel-record,…

- A fost alerta in randul staff-ului de securitate al președintelui american, ca urmare a unui incident rutier. Un vehicul din convoiul presedintelui american Joe Biden a fost lovit duminica, 17 decembrie, de o masina. #BREAKING: Footage of the Presidential motorcade incident shows the moment when Joe…

- Zeekr, o companie de mașini electrice din China, a dat startul oficial al livrarilor pe piața din Europa. Primul model care a ajuns pe mainile unui client de pe Batranul Continent este, totodata, primul model electric produs de aceasta marca. Mai exact, este vorba despre modelul Zeekr 001, un shooting…

- Un american care vrea sa realizeze un documentar despre Europa de Est viziteaza Romania, dupa ce a trecut pe rand prin mai multe țari din regiune. Romania i-a produs cea mai puternica impresie dintr-un motiv aparte

- Compania chineza producatoare de masini electrice BYD a anuntat vineri ca si-a lansat modelul emblematic Han in Emiratele Arabe Unite, in aceasta saptamana, transmite CNBC.Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile, conform News.ro. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera…

- Potrivit statisticilor, in a zecea luna din 2023, Dacia Sandero a fost aleasa de 21.139 de clienți din Europa, cu 37.7% mai mulți decat in aceeași luna din 2022. Astfel, modelul marcii de la Mioveni s-a instalat confortabil pe poziția de lider al vanzarilor de pe Batranul Continent. Cu 14.534 de unitați,…