Oficial! SUA ar putea modifica momentul eliberării stocurilor de petrol dacă prețurile scad Vorbind intr-un interviu video pentru conferința Reuters Next, secretarul adjunct al Energiei din SUA, David Turk, a declarat miercuri ca administrația Biden ar putea ajusta momentul eliberarii planificate a stocurilor strategice de țiței daca prețurile globale la energie scad substanțial. Turk a adaugat ca și alte țari consumatoare care au convenit sa elibereze rezerve strategice in comun cu Statele Unite pentru a imblanzi prețurile ar putea, de asemenea, sa iși ajusteze calendarul, daca este necesar. Situație fara precedent in domeniul petrolului: SUA exporta 700.000 de barili de petrol usor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Comert a anuntat miercuri ca cheltuielile de consum, care reprezinta mai mult de doua treimi din activitatea economica a SUA, au crescut cu 1,3% luna trecuta, dupa ce au urcat cu 0,6% in septembrie. Cheltuielile au fost partial stimulate de preturile mai mari, cererea continuand sa…

- Preturile petrolului au urcat marti la cel mai ridicat nivel din ultima saptamana dupa decizia SUA si a altor state de a elibera titei din rezervele strategice pentru a tempera cresterea preturilor, masuri care sunt insa sub unele asteptari din piata, transmite Reuters. Statele Unite au anuntat…

- Casa Alba a anuntat eliberarea pe piata, de catre SUA, a 50 de milioane de barili de titei din rezerva strategica a Statelor Unite, masura care are ca scop scaderea pretului petrolului pe piata internationala, in cadrul unei actiuni concentrate cu Japonia, China, India, Coreea de Sud si Marea Britanie,…

- Petrolul respectiv va intra pe piata din a doua jumatate a lunii decembrie, Eliberarea de petrol din rezervele strategice americane va fi sub forma de imprumut sau de vanzare si va avea loc in tandem cu masuri similare luate de China, India, Coreea de Sud, Japonia si Marea Britanie, au declarat oficiali…

- Statele Unite au anunțat ca vor pune pe piața petrol din rezervele strategice, intr-o acțiune coordonata cu China, India, Japonia, Marea Britanie și Coreea de Sud pentru a determina scaderea prețurilor, transmite presa internaționala.

- Joe Biden le-a cerut unora dintre cele mai mari natiuni consumatoare de petrol din lume - inclusiv China, India si Japonia - sa ia in considerare folosirea stocurilor de titei intr-un efort coordonat de a reduce preturile energiei, potrivit mai multor surse citate de Reuters.

- Costurile energiei cresc la nivel global, in unele cazuri ducand la deficite ale ofertei in economii mari precum China si India. In Statele Unite, costul mediu cu care este comercializat un galon de benzina se afla la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, fiind asteptata si cresteres carburantilor…

- Grupul statelor puternic industrializate si emergente (G20) va organiza pe 12 octombrie, la Roma, o reuniune extraordinara pe tema crizei din Afganistan, anunta Mario Draghi, premierul Italiei, tara care detine in prezent Presedintia organizatiei. „Va fi un summit extraordinar al G20, pe 12 octombrie,…