OFICIAL: S-a publicat structura anului școlar 2020-2021 Structura anului școlar 2020-2021 a fost publicata in Monitorul Oficial. Școala va incepe in data de 14 septembrie 2020, iar vacanța de Paște va fi formata din 2 saptamani libere acordate la diferența de 3 saptamani: o saptamana pentru Paștele Catolic și una pentru Paștele Ortodox. Vacanța intersemestriala va fi in ianuarie-februarie, iar anul școlar 2020-2021 va totaliza 34 de saptamani de școala, adica doar 167 de zile de școala, ceea ce inseamna unul dintre cei mai scurți ani școlari din ultimii 12... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

