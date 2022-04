Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul raport asupra inflației al BNR indica posibilitatea ca inflația sa fie formata din doua cifre incepand cu luna aprilie. Realitatea economica a fost mult mai dura decat prognoza. Majorarea prețurilor la combustibili și energie, razboiul din Ucraina au facut ca rata anuala a inflatiei martie 2022/martie…

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a vorbit despre amanarea ratelor la banci, masura ce a fost anunțata recent de liderii Coaliție de guvernare PNL-PSD-UDMR. „Eu gandesc ca in condițiile actuale, avand in vedere ca, chiar daca printr-o ordonanța de urgența a Guvernului ar veni o asemenea…

- Asteptarile de continuare a cresterii inflatiei, chiar daca sub estimarile initiale, ar putea determina BNR sa majoreze, marți, la sedinta de politica monetara, ratacheie tot cu 0,50 puncte procentuale (pp), ca si in luna februarie, pana la 3%, dupa cum anticipeaza unii analisti. Fii la curent…

- Rezerva Federala a SUA a majorat cu un sfert de punct procentual rata dobanzii, la un interval cuprins intre 0,25% si 0,50%, si a previzionat ca pana la finalul anului dobanda de politica monetara se va situa la un interval cuprins intre 1,75% si 2%, o abordare agresiva in conditiile in care rata…

- Președintele PNL, Florin Cițu, anunța ca in aprilie BNR estimeaza o rata a inflației de 11.2%, cea mai mare din 2004 pana in prezent. „Pana in septembrie 2017 dobanda de politica monetara a fost real pozitiva (mai mare decat rata inflației). Inflația a scazut in fiecare an in aceasta perioada. Dupa…

- „Pana in septembrie 2017 dobanda de politica monetara a fost real pozitiva (mai mare decat rata inflatiei). Inflatia a scazut in fiecare an in aceasta perioada. Dupa septembrie 2017 dobanda de politica monetara a devenit real negativa. In aprilie BNR estimeaza o rata inflatiei de 11.2% cu o dobanda…

- Banca centrala a Rusiei a majorat rata dobanzii cheie cu 100 de puncte de baza, pana la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, de 9,5%, și a declarat ca lasa loc pentru noi majorari pe termen scurt, in condițiile de riscuri geopolitice și a unei piețe a forței de munca tensionata, informeaza…

- Fondul Monetar International a facut o estimare a cheltuielilor provocate de Covid și a ajuns la o suma uluitor de mare: 12.500 miliarde de euro pana in anul 2024. Fondul Monetar Internațional (FMI) crede ca va revizui in crestere estimarea conform careia pandemia de COVID-19 va costa economia globala…