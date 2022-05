Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Naționala și Aparare, Oleksiy Danilov, a declarat ca președintele rus Vladimir Putin a avertizat Ungaria in legatura cu atacul asupra Ucrainei. El a declarat acest lucru in cadrul emisiunii maratonului online All-Ukrainian. Fii la curent cu cele mai…

- Apar informații care par sa faca din ce in ce mai multa lumina cu privire la complicii lui Vladimir Putin, care au susținut invazia Ucrainei, pe data de 24 februarie. Demascarea unei a doua țari care ar fi știut de planul lui Putin de „denazificare”, a fost facuta de catre seful Consiliului de Securitate…

- Serviciile secrete ucrainene au afirmat ca principalele ținte ale mercenarilor sunt: președintele ucrainean Volodimir Zelenski, șeful cancelariei prezidențiale Andrii Ermak și prim-ministrul Denis Șmihal.Președintele rus Vladimir Putin „a ordonat personal un alt atac unuia dintre imputerniciții sai”,…

- O țara NATO urmatoarea ținta pentru Putin, daca Rusia caștiga razboiul. Dezvaluirile unui oficial ucrainean O țara NATO urmatoarea ținta pentru Putin, daca Rusia caștiga razboiul. Dezvaluirile unui oficial ucrainean Lituania, stat membru NATO, va fi urmatoarea țara pe care Federația Rusa dorește sa…

- Lituania, stat membru NATO, va fi urmatoarea țara pe care Federația Rusa dorește sa o cucereasca daca va reuși sa caștige razboiul din Ucraina, a spus secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksiy Danilov. Oficialul ucrainean spune ca informațiile le are de la serviciile…

- Conducerea de la Moscova a demis opt generali si a decis sa modifice tactica de razboi in Ucraina, a declarat secretarul general al Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov.

- Zeci de explozii și focuri de arma in mai multe zone ale capitalei Kiev s-au auzit in tot cursul nopții de vineri spre sambata. Peste 50 de explozii și focuri de arma au fost semnalate in zonele Shulyavka, Beresteiska și Gradina Zoologica din Kiev. Exista, de asemenea, rapoarte despre focuri de arma…

- Parlamentul ucrainean a adoptat miercuri seara cu o majoritate de voturi instituirea starii de urgența la nivel national in fata amenintarii unei invazii ruse, relateaza AFP. Un total de 335 de deputati au votat pentru aceasta masura propusa de presedintele Volodimir Zelenski si sustinuta in cursul…