- Constanta este propusa a intra in carantina incepand de vineri, 20 noiembrie 2020, ora 20. Data este prevazuta intr-un document devenit oficializ. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta din Constanta a fost in sedinta de la ora 15.00. Masura impusa pe termen de 14 zile expira la timp pentru a…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis o noua hotarare, duminica, in care sunt descrise masurile de carantina ce vor fi impuse in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Carantina a fost decisa in urma incidenței COVID ridicate in localitațile menționate și este valabila…

- Orasul Ovidiu din județul Constanța va intra in carantina dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 6,28 la mia de locuitori, a anunțat Prefectura, potrivit Hotnews. Decizia a fost luata in aceasta seara de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. In acest moment, indicele…

- Incepand de luni, 9 noiembrie, in Romania vor fi aplicate masuri mai drastice, menite sa incetineasca raspandirea coronavirusului pe teritoriul țarii. Care sunt acestea, potrivit hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, luni seara, impunerea masurilor speciale de carantina, in municipiul Constanța, dupa ce rata de incidenta cumulata a ajuns la 3,5/1.000 locuitori, informeaza Prefectura Judetului.

- Dupa ce rata de incidența cumulata a ajuns la 3,5 de imbolnaviri de coronavirus la mia de locuitori, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanța a decis luni seara impunerea masurilor speciale de carantina in municipiul Constanța, adoptate deja pentru localitatile Ovidiu si Fantanele,…

- Astazi, 22 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 47 a CJSU Constanta. In urma hotararii CJSU, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis ordinul care prevede…