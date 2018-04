Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial, joi, sesizarea formulata de PNL, USR si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) referitoare la modificarile aduse Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, plenul a luat…

- In ziua de 19 aprilie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constituție si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- In ziua de 19 aprilie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constituție si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate din actul normativ care modifica Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Potrivit unui comunicat al ICCJ, judecatorii din sectiile Inaltei Curti s-au reunit…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu, citat de HotNews.ro. Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor este una dintre…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. El a spus ca au fost admise obiectii care vizau mai ales raspunderea magistratilor.…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…