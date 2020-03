Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de coronavirus din Romania a fost diagnosticat in 26 februarie. O luna mai tarziu, in Romania sunt 906 cazuri de imbolnavire si 17 decese, iar 86 de oameni au fost vindecati. Dinntre cei decedati, 11 sunt barbati si 6 sunt femei, iar 9 dintre ei sunt persoane de peste 70 de ani. Majoritatea…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat, duminica la "Marius Tuca Show", ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in Romania in luna aprilie, dar ca nu stie cat va dura....

- Numarul cazurilor de infectare, raportate e autoritațile din Romania ajunge duminica, in jurul amiezii, la 131. * noi cazuri au fost date publicitații. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru a declarat ca cele opt persoane confirmate duminica sunt persoane care au fost in contact cu…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, seful DSU, a declarat, marti, ca nu exclude ca, la un moment dat, cazurile usoare de imbolnavire cu coronavirus sa fie tratate la domiciliu."Situatia este asa: la un anumit moment, recomandarea este ca toate cazurile usoare sa ramana acasa. De la un…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, seful DSU, a anuntat, marti, ca un numar de aproximativ 200 de seturi de paturi de terapie intensiva pot fi distribuite acolo unde e necesar, precizand ca sunt posibile si rechizitionari de entitati "chiar private" care sa trateze pacientii, in caz de urgenta.

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat le-a recomandat, duminica, romanilor sa evite calatoriile in zonele afectate de infectia cu coronavirus, dar si deplasarile din zonele cu probleme catre Romania. El a spus ca aceasta este o situatie temporara. Arafat a reiterat ca un cetatean roman care vine din…

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anuntat vineri ca al doilea cetatean italian care a calatorit in Romania nu a fost infectat cu coronavirus precum era anuntat anterior. Seful DSU a precizat ca acesta a fost plasat in carantina deoarece a intrat in contact cu italianul de…