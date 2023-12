Stiri pe aceeasi tema

- Angajații instituțiilor subordonate Ministerului Muncii, respectiv Casa Județeana de Pensii, Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) și Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS), vor intra de luni dimineața, de la ora 8.00, intr-o greva generala pe perioada nedeterminata.…

- Numarul somerilor inregistrati oficial in evidentele Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Mures a scazut din 2023 pana azi cu 61,6%, arata datele unei analize facute la nivel national de ziarul Ring. Astfel, in anul 2003 in scriptele AJOFM Mures figurau 14.978 de persoane aflate in…

- Cota de popularitate a președintelui american Joe Biden a scazut la cel mai scazut nivel din timpul președinției sale – 40%, in condițiile in care marea majoritate a alegatorilor dezaproba politica sa externa și acțiunile sale in ceea ce privește razboiul dintre Israel și Hamas, anunța cel mai recent…

- Deficitul forței de munca in Romania ar putea ajunge la 224.000 de persoane in 2026, in lipsa unor masuri imediate, comparativ cu un nivel estimat de 145.000 de persoane in 2022. „Deficitul de forța de munca in Romania este mare și afecteaza in mod semnificativ capacitatea economiei naționale de a crește…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,8%, reusind sa inveerseze declinul initial. Actiunile companiilor de retail au condus castigurile, cu o crestere de 2,2%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a avansat cu 1,06%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,88%, iat FTSE 100 al bursei din Londra…

- Rata somajului in luna august 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna iulie 2023 (5,5%), arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Guvernul Vrea Sa Modifice Codul Fiscal Fara Sa Mai Aștepte Cate Șase LuniGuvernul a elaborat un proiect de OUG cu doua articole, prin care sa nu mai tina cont de perioada de șase luni care trebuie sa treaca inainte de modificarea Codului Fiscal, in anumite condiții. Aceasta propunere este…

- Cererile initiale pentru indemnizatiile de somaj de stat au scazut cu 13.000, la 216.000, in saptamana incheiata pe 2 septembrie, de la numarul revizuit de 229.000, din saptamana precedenta, a declarat joi Departamentul Muncii. Acest numar este cel mai scazut de cand a fost atins acelasi nivel in saptamana…