- Calatorii unei curse TAROM au ramas in aeroport, deși iși rezervasera bilete inca de luna trecuta. Una dintre victime: o pasagera a cursei Oradea-București care a relatat cum i s-au inchis porțile in nas. Angajații TAROM au vandut mai multe locuri decat cele din avion. Cu bilete dus-intors, pe ruta…

- Black Friday la eMAG marcheaza o serie de premiere in fiecare an: Astfel, pentru Black Friday 2018, au fost incluse in promotie peste 3.000.000 de produse, carora li s-au adaugat oferte speciale de la 6.100 de parteneri din Marketplace. Printre acestea s-au numarat bilete de avion si la…

- Compania TAROM pune in vanzare, in perioada 18 - 20 septembrie, bilete de avion la preturi care pornesc de la 65 euro dus-intors (cu toate taxele incluse) catre si Cluj, Iasi si Timisoara, cu ocazia aniversarii a 65 de ani de la infiintarea companiei.

- TAROM a fost una dintre primele companii aeriene comerciale din lume, iar in prezent ramane una dintre cele mai importante marci romanesti, un simbol al Romaniei, o companie aeriana cu traditie recunoscuta in intreaga lume.