Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de cozonaci merg mai lent in aceasta perioada deoarece a scazut puterea de cumparare a populatiei, chiar daca oferta industriei de morarit si panificatie a ramas aceeasi, de aproximativ 7 – 7,5 milioane, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse…

- Vanzarile de cozonaci merg mai lent in aceasta perioada deoarece a scazut puterea de cumparare a populatiei, chiar daca oferta industriei de morarit si panificatie a ramas aceeasi, de aproximativ 7 - 7,5 milioane, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse…

- Vanzarile de cozonaci merg mai lent in aceasta perioada deoarece a scazut puterea de cumparare a populatiei, chiar daca oferta industriei de morarit si panificatie a ramas aceeasi, de aproximativ 7 - 7,5 milioane, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse…

- Vanzarile de cozonaci merg mai lent in aceasta perioada deoarece a scazut puterea de cumparare a populatiei, chiar daca oferta industriei de morarit si panificatie a ramas aceeasi, de aproximativ 7 7,5 milioane, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse…

- N. Dumitrescu Avand in vedere ca mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, pentru ploieșteni și nu numai, Halele Centrale și Piața Centrala reprezinta principalele puncte de aprovizionare pentru cumparaturile specifice acestei sarbatori, iar dupa un tur facut, joi dimineața, in cele doua zone, am putut…

- Un molid de pana la 1,3 metri va costa 15 lei, iar un brad cu inalțimea intre 2 și 3 metri va ajunge la 35 de lei. In piața insa, prețurile sunt mult mai mari pentru brazii naturali: intre 110 și 400 lei.”Din cei 24.796 de pomi de Craciun care vor fi pusi pe piata prin intermediul ocoalelor silvice…

- Porcul de Craciun se va cumpara și online anul acesta. Deja site-urile cu anunturi si retelele sociale sunt pline de oferte. Comerciantii vand cu 15 lei kilogramul in viu, iar cine il doreste transat plateste 18 lei pentru un kilogram. Asta inseamna ca, un porc de 80 de killograme, ajunge ca coste si…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a declarat marti, 31 octombrie, ca trebuie facuta o reorganizare administrativ-teritoriala a Romaniei și a adaugat ca proiectul va fi pus in practica atunci cand va exista voința politica.„Convingerea mea este ca este necesar sa existe o reorganizare administrativ-teritoriala,…