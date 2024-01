Stiri pe aceeasi tema

- Federatia "Solidaritatea Sanitara" a decis demararea strangerii semnaturilor pentru declansarea conflictului colectiv de munca si (daca revendicarile nu sunt onorate) greva generala. Consiliul de Coordonare al Federatiei "Solidaritatea Sanitara" a luat decizia de a demara strangerea de semnaturi in…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a anuntat, vineri seara, ca s-a luat decizia strangerii de semnaturi pentru declansarea conflictului colectiv de munca. O decizie similara au luat anterior sindicalistii Sanitas.”Intrunit in aceasta dupa-amiaza, Consiliul de Coordonare al Federatiei ”Solidaritatea Sanitara”…

- Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Andrei Baciu, s-a prezentat luni dimineata la sediul DNA pentru a fi audiat in dosarul privind achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19. El a avut doar o scurta discutie cu presa, in care s-a referit la demisia sa din fruntea CNAS, anuntata…

- Organizatorii Conferinței "Infrastructura de sanatate și finanțarea serviciilor medicale – Dilema. Provocare. Noua abordare", eveniment care a avut loc joi, 23 februarie, in incinta Europa BallRoom din Targu Mureș, au acordat 19 premii "The Voices of Health Awards", in cadrul unei gale de premiere a…

- In cadrul conferinței „Infrastructura de sanatate și finanțarea serviciilor medicale", care are loc joi, 23 noiembrie, este invitata și Dr. Mariana Ciorba, manager al Institutului de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Targu Mureș. Sub conducerea sa, institutul a semnat un contract impresionant…

- A trecut aproape o saptamana de cand activitatea cu publicul in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate din Salaj este blocata din cauza protestelor. Inca din data de 2 noiembrie, intre orele 9 – 16, publicul nu are acces in instituție, se primesc și se rezolva doar cazurile care sunt considerate urgențe,…