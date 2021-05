Stiri pe aceeasi tema

- Schoenherr și Asociații S.C.A. este firma de avocatura angajata de Primaria Timișoara pentru a oferi asistența juridica Colterm, aleasa din șase societați. Avocații externi vor fi platiți cu 350 de lei/ora, iar valoarea contractului se ridica la 1,2 milioane de lei, echivalentul a 256.000 de euro.

- Spitalul de Copii „Loius Țurcanu” primește in dotare un aparat mobil de radiologie achiziționat de Primaria Timișoara. Banii provin din fonduri europene. Aparatul a costat aproape 557.000 de lei, cu tot cu TVA. In ședința de marți dupa-amiaza, Consiliul Local Timișoara a aprobat darea in administrare…

- Primarul Clotilde Armand vrea sa achizitioneze servicii juridice in litigiile rezultate in urma reorganizarii aparatului sau de specialitate, un proiect de hotarare pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din 12 aprilie, conform Agerpres. Proiectul prevede…

- O noua structura menita sa fie un adevarat partener de dialog social cu structurile administrației publice locale (Primaria Timișoara, Consiliul Local Timișoara, Poliția Timișoara, Poliția Locala etc.) și cu furnizorii de utilitați (Colterm, Aquatim, Retim, E.on Gaz, Enel etc.) a fost constituita din…

- Primaria Timișoara are 21 de juriști, insa aceștia au mii de dosare și nu mai fac fața volumului mare de munca, spun reprezentanții instituției. In aceste condiții, consiliul local a aprobat in ședința de marți un proiect privind achiziționarea de servicii juridice. Potrivit documentației, se dorește…

- Un proiect de hotarare care spune ca primaria cumpara servicii juridice externe a ajuns in atenția consilierilor locali, pe ordinea de zi suplimentara de la ședința de consiliu de marți. Aleșii l-au primit chiar la momentul inceperii plenului. Practic, primaria va plati „avocați specializați” pentru…

- Pentru marți, Primaria Timișoara convoaca o noua ședința de plen a Consiliului Local. Va fi o ședința extraordinara… cu 33 de puncte. “Normalitatea” din mandatul precedent al Consiliului Local Timișoara, una in care care ședințele de plen extraordinare erau… ordinare, incepe sa apara tot mai des și…

- Problemele societații Colterm ”trag” din nou dupa ele și situația Primariei Timișoara, a anunțat primarul Dominic Fritz. De aceasta data el vorbește despre un credit luat la o banca, in condiții proaste, spune acesta, și garantat de municipalitate, respectiv o datorie catre furnizorul de gaz, veche…