București, August 2022. Smart ID Romania, unul din cei mai importanți furnizori de tehnologii inovative și echipamente mobile pentru cele mai principalele industrii, aduce in portofoliu un nou dispozitiv mobil adresat mediilor intensive de lucru. Tabletele Zebra ET4X sunt dedicate utilizarii profesionale in Retail, Logistica, Transporturi, Horeca și Evenimente. In contextul economic actual, dinamic și […] Articolul Ofera valoare business-ului tau cu tabletele Zebra ET40/ET45 – robuste și ergonomice, pot fi integrate rapid in fluxul de lucru al oricarei companii apare prima data in Ziarul Olteniei…