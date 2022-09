Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani a murit, in timpul nopții de marți spre miercuri, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit un copac de langa judecatoria din Harșova, județul Constanța. Tanarul a fost gasit decedat.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina, dupa miezul noptii, in localitatea Harsova. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs in zona Judecatoriei. O masina a intrat intr un copac. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale…

- Un tanar de 24 de ani a murit, joi dimineața, dupa ce mașina in care era a intrat in curtea unei firme și a izbit un stalp. Șoferul și alți doi tineri au fost raniți grav, iar alți 3 pasageri ușor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, judetul Prahova. O masina condusa de un tanar de 20 de ani a lovit trei pietoni, iar un barbat a murit. O femeie este inconstienta, iar o fata de 11 ani a fost ranita. ISU si IPJ Prahova intervin, luni seara, la un accident rutier…

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, au murit in tragedia de la Cobadin, judetul Constanta. Soferul masinii, un adolescent de 16 ani, a murit in urma cu trei zile. Cu toate acestea, Politia are un martor-cheie.

- Numarul victimelor decedate dupa a ccidentul de joia trecuta de la Cobadin a ajuns la patru. Marți de dimineața a murit la spital și șoferul care a provocat nenorocirea, un adolescent de doar 16 ani, scrie Ziua de Constanța. Accidentul a avut loc in timpul nopții de joi spre vineri, in comuna constanțeana…

- Accident rutier mortal in Braila O femeie de 46 de ani si a pierdut viata.Oficial de la IPJ Braila Astazi, in jurul orei 13:10, o femeie, in varsta de 46 de ani, din Faurei, in timp ce conducea un vehicul pe raza localitatii Jirlau, pe sensul de mers Jirlau Faurei, ar fi pierdut controlul asupra volanului…

- Un tanar de 27 de ani a fost, vineri, gasit mort la volanul unui autoturism cu care se deplasa fara a avea permis de conducere, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, iar autovehiculul a luat foc, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.