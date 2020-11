Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, pesta porcină revine în prim-plan Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu informeaza proprietarii/deținatorii de porcine ca in localitatea Uzunu, Comuna Calugareni, judet Giurgiu, intr-o exploatatie nonprofesionala, a fost confirmata pesta porcina africana. In județul Giurgiu, la data de 04.11.2020 sunt active: 2 focare de PPA la porc domestic, in exploatații nonprofesionale, in localitațile Slobozia și Uzunu 98 de cazuri de P.P.A. la porcii mistreți in 17 fonduri de vanatoare (209 morți și 99 vanați/uciși) Precizam ca aplicarea masurilor legale pentru asanarea focarelor de PPA implica cheltuieli considerabile,… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat un cetatean roman și unul bulgar care au incercat sa introduca ilegal in țara 3.353 bunuriinscriptionate cu numele unor marci protejate, susceptibile a fi contrafacute. In data de 04.11.2020, in intervalul orar…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA)informeaza ca, astazi 16 octombrie 2020, incepand cu ora 00:01,a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2020 un numar de 30.005 fermieri, cu o suma totala de 135.403.738,82 euro, din care: 511.851,78 euro din Fondul…

- Penitenciarul Giurgiu scoate la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca polițiști de penitenciare, 7 posturi in cadrul sectorului reintegrare sociala (5 posturi ofițer psiholog și 2 posturi ofițer asistent social). Condițiile necesare a fi indeplinite de catre candidați, probele de concurs,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat si predat autoritatilor competente un barbat cautat de autoritatile din Italia, in vederea executarii unei pedepse privative de libertate. In data de 05.10.2020, in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 2.000 articole de vestimentație si parfumuri susceptibile a fi contrafacute, precum și 32 kg produse din tutun peste limita legala admisa, pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca ilegal in țara.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 3.100 articole de vestimentație și parfumerie, inscriptionate cu numele unei firme cunoscute,susceptibile a fi contrafacute,pe care un cetațean turca incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de…

- O suprafata de zece hectare de liziera de padure a ars, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Slobozia, judetul Giurgiu, focul fiind stins de pompier dupa aproximativ trei ore. „Prin 112 am fost anuntati in seara zilei de sambata ca in localitatea Slobozia se manifesta un puternic incendiu…

- Doi deținuți din Penitenciarul Giurgiu au fost gasiți fara suflare luni dimineața. Imediat, la fața locului a demarat o ampla ancheta, ce urmeaza sa stabileasca in ce condiții au murit cei doi oameni. Conducerea Penitenciarului anunța: ”Va informam ca, astazi, 14.09.2020, in jurul orei 07:00, cu ocazia…