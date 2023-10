Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșenii au inceput deja a da drumul la incalzire in apartamente, respectiv sa faca focul in sobe. Nopțile sunt reci zilele acestea și vor fi in continuare reci, potrivit estimarilor facute de meteorologi. Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Vara acestui an a fost cea mai calda inregistrata vreodata in lume, potrivit observatorului european Copernicus. „Sezonul iunie-iulie-august 2023, care corespunde verii in emisfera nordica, unde traieste marea majoritate a populatiei mondiale, a fost de departe cel mai cald inregistrat vreodata in lume,…

- Cel mai nou ștrand al Ardealului, ștrandul Venus, din stațiunea 1 Mai, și-a deschis porțile acum cateva zile, iar turiștii au testat condițiile. Locația este pe suprafața vechiului ștrand, care a fost refacut. Lucrarile ar fi trebuit sa fie terminate la inceputul verii, dar din anumite probleme…

- Programul “Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 42, se deruleaza in perioada 1 – 30 septembrie si se adreseaza tuturor turistilor care vor sa petreaca un sejur pe litoralul autohton in extra-sezon, anunta Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pana in prezent s-au inscris…

- Romania are o multitudine de locuri minunate, care merita sa fie cunoscute și vizitate. Turismul s-a dezvoltat in ultima vreme. Insa au mai ramas multe locuri ce inca nu și-au dezvoltat potențialul turistic. Stațiunile din Romania pot concura cu brio cu cele europene, iar una dintre ele este o stațiune…

- Pe fondul incidentelor tragice recente și a creșterii riscurilor asociate capcanelor formate foarte aproape de mal, autoritațile le interzic turiștilor sa mai intre in mare, pentru a evita alte tragedii. Astfel, experții in siguranța marina subliniaza importanța cunoașterii și respectarii regulilor…

- Fenomen rar pe litoralul romanesc. Ce au observat turiștii aflați la malul marii și care sunt explicațiile specialiștilor Turiștii au venit in numar mare in acest weekend pe litoralul romanesc. Este perioada concediilor și, in plus, au venit persoane care doresc sa petreaca finalul de saptamana la mare.…

- Turiștii care se afla in prezent la Marea Neagra au remarcat ca apa acesteia este extrem de rece. Doar cei mai curajoși au indraznit sa faca baie. Motivul acestui fenomen neobișnuit este Upwelling-ul, un eveniment destul de rar, in care vantul sufla atat de puternic incat schimba direcția curentului…