- Magazinele Kaufland din mai multe localitati din Romania au vandut, in perioada 11-18 martie, avocado bio, ambalat in pachete de doua bucati, infestat cu reziduuri de pesticide, respectiv clorpirifos si clorfenapir. Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a anuntat ca…

- Un numar de 24 de roboti educationali vor fi distribuiti catre 15 unitati de invatamant din județul Brașov, in cadrul unui proiect menit sa combata fenomenul bullying. Asociația SINAPTICA, in calitate de partener național și Inspectoratul Școlar Județean Brașov, in calitate de partener asociat, anunța…

- Vasile Val Baran, schiorul Coronei, face parte din delegația de 28 de sportivi care reprezinta Romania la a XV-a ediție de iarna a Festivalului Olimpic al Tineretului European! El va intra in concurs maine, 22 martie, la ora 10.00, in prima manșa de Slalom, urmand ca la ora 13.00 sa participe la cea…

- Numarul rezervarilor pentru Paște a inceput sa creasca in ultima perioada. Deși cele mai solicitate statiuni din Romania sunt Sinaia, Predeal, Poiana Brasov, Busteni, Azuga, ofertele din marile orașe din Europa sunt mult mai convenabile. In Paris, la hotelurile de 4 stele, pentru 3 nopți de cazare prețurile…

- Directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov, dr. Catalin Mișarca și-a dat demisia din funcție, zilele trecute. Potrivit unor surse din spital, decizia ar fi fost luata pe fondul unor neințelegeri cu managerul instituției, dr. Calin Cobelschi. In urma reacției pro-demisionar a…

- Refugiatii din Ucraina vor avea acces la consultatii medicale prin telefon, in limba ucraineana, atat pentru servicii de medicina generala, cat si de pediatrie, informeaza Asociatia Zi de BINE, prin intermediul unui comunicat. Numarul de telefon 0040 373787805 cu acoperire nationala este gratuit si…

- Yulia Chernitskaya, o femeie care a fugit din calea bombelor, din Ucraina, alaturi de cei patru copii ai sai, a ajuns in Romania, in Brașov. Aceasta a povestit experiența pe care a trait-o la o benzinarie, unde oprise sa alimenteze mașina. Dupa ce a facut plinul și a platit, la ieșirea din benzinarie,…

- Pe DN73A, la km 8+700 m, intre Stațiunile Predeal și Rașnov din județul Brașov, traficul este blocat pentru tractarea unui autocamion, care, in aceasta dimineața, in jurul orei 04.00, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat. In urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.…