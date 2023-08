Stiri pe aceeasi tema

- Romgermed se poate mandri ca face parte din piața serviciilor medicale din Romania care ofera astfel de facilitați, unde scopul este promptitudinea și profesionalismul pentru fiecare pacient in parte.Dovada stau performațele cu care a incheiat anul financiar 2022, cu o creștere impresionanta de 15%.”Politica…

- Imagini rare și de senzație cu Paula Milea! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” designerului vestimentar și au surprins dovada clara ca are grija sa arate bine in orice moment al zilei, oriunde s-ar duce.

- Florinel Coman are toate motivele sa se mandreasca cu partenera lui de viața! Ei bine, spunem asta pentru ca soția fotbalistului reușește sa atraga toate privirile atunci cand iese in oraș. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” tinerei și au surprins-o…

- Membrii trupei Sud Est sunt de nedesparțit! Cum iși petrec artiștii timpul liber atunci cand sunt impreuna. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și au surprins dovada clara ca se ințeleg de minune. Imagini rare cu indragiții cantareți.

- Imagini rare cu Ronald Gavril și iubita lui! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi in timp ce au ieșit la o terasa din Capitala, insoțiți de Alberto Dobre și soția sa.

- Adriana Antoni știe cat de importanta este sanatatea, așa ca are mare grija sa o puna pe primul loc. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” artistei și au surprins-o in ipostaze rare. Dovada ca vedeta are pe cine sa se bazeze la nevoie.

- Ilie Nastase știe sa o aprecieze pe partenera lui de viața. Dovada ca fostul tenismen este un soț model. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi indragostiți și i-au surprins in ipostaze rare.