- Centrul periculosului uragan Delta, clasat la nivelul 4 pe scara Saffir-Simpson, a atins miercuri uscatul in dreptul municipiului mexican Puerto Morelos, din statul Quintana Roo, in peninsula Yucatan, relateaza EFE potrivit Agerpres. Potrivit Comisiei nationale a apelor (Conagua) din Mexic, ochiul…

- Furtuna Delta a crescut in intensitate ajungand la nivelul de uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, a anuntat marti Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Uraganul Delta se afla la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Grand Cayman, cea mai mare dintre insulele Cayman,…

- Furtuna tropicala Delta s-a transformat in uragan luni in Marea Caraibilor si se va intensifica in timp ce va trece peste partea mexicana a peninsulei Yucatan marti, inainte de a ajunge in sudul Statelor Unite in aceasta saptamana, au informat meteorologii americani, citati de AFP. Delta se indreapta…

- Furtuna tropicala Delta s-a format in Oceanul Atlantic si se prognozeaza ca se va intensifica pana la nivel de uragan in timpul deplasarii spre vestul Cubei, a anuntat luni Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Furtuna era localizata la o distanta de aproximativ…

- Furtuna tropicala Sally ar putea lovi statul american Louisiana in prima parte a zilei de marti cu intensitatea unui uragan de categoria a 2-a, relateaza agentia Xinhua. In unele regiuni autoritatile au emis ordine de evacuare obligatorie. Centrul National pentru Uragane din Miami a prognozat…

- Uraganul Isaias a atins uscatul in North Carolina, in sud-estul Statelor Unite, unde ploile care-l insotesc ar putea cauza victime, potrivit meteorologilor, relateaza AFP.Insotit de rafale de vant de pana la 140 de kilometri pe ora, Isaias a atins uscatul in apropiere de Ocean Isle Beach,…

- Furtuna tropicala Isaias a redevenit uragan luni seara si s-a abatut asupra statului Carolina de Nord, in sud-estul Statelor Unite, unde, potrivit meteorologilor, ar putea provoca ploi torentiale, relateaza AFP si dpa. Uraganul, insotit de vanturi cu o viteza de pana la 140 de km/h, a…

- Uraganul Hanna, primul din sezonul 2020 format in Atlantic, a atins sambata seara zona de uscat de-a lungul coastei statului american Texas, provocand ploi abundente si vijelii ce ar putea conduce la inundatii foarte periculoase, relateaza duminica AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Hanna, incadrat…