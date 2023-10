Ocean uriaș, descoperit sub scoarța terestră

In cadrul unei noi cercetari științifice, oamenii de știința au descoperit un ocean uriaș ascuns sub scoarța terestra. Aceasta descoperire uimitoare a completat lista altor descoperiri extraordinare recente. Oamenii de știința numesc aceasta sursa de apa subterana ringwoodite, un tip de roca care pastreaza apa in structura sa cristalina. Geofizicianul Steve Jacobsen, care a facut parte di