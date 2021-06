Stiri pe aceeasi tema

- Cu o anvelopa financiara de 672,5 miliarde de euro, facilitatea este un element central al Next Generation EU, instrumentul UE pentru redresarea economica dupa pandemia de Covid-19. Dupa adoptarea deciziei privind resursele proprii, pe 14 decembrie 2020, Consiliul a finalizat lista de notificari oficiale…

- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica și-a ridicat prognozele de creștere globala pentru 2021 și 2022. Dar drumul recuperarii este presarat cu riscuri. „Economia mondiala navigheaza in prezent catre redresare, cu multe fricțiuni”, a declarat economistul șef al OECD, Laurence Boone. Deși…

- FMI estimeaza, pentru 2021, o creștere a economiei romanești cu 7%. Totuși, daca pandemia se agraveaza, creșterea economica risca sa fie sub cifra prognozata, spun experții FMI, in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. „FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari…

- DRDO 2-DG este un medicament care reduce dependența de oxigen. El a fost dezvoltat de DRDO și de Laboratoarele Dr. Reddy. Asadar, a fost lansat primul lot de medicamente 2-deoxi-D-Glucoza pentru tratarea pacienților cu Covid-19. Medicamentul a fost dezvoltat de Organizația de Cercetare și Dezvoltare…

- În anumite cercuri ale mediului de afaceri se lucreaza cu diverse ipoteze și se fac diferite calcule. Astfel, economiștii analizeaza date din România și din strainatate, se uita și la cele legate de Covid pentru a vedea ce este de facut în continuare. Cu alte cuvinte, creioneaza niște…

- Planul UE de a introduce o aplicație „universala” pentru a depista și urmari cazurile de coronavirus a fost un eșec. Pașapoartele vaccinale se indreapta spre o cale similara. Guvernele europene au inceput sa-și dezvolte propriile tehnologii pentru a verifica daca oamenii sunt vaccinați, testați sau…

- Planul de modernizare a infrastructurii prezentat de presedintele Joseph Biden ar putea reconfigura discutia privind rolul capitalismului, în contextul în care Administratia federala pare sa devina factorul primar care stabileste cresterea si functionarea economiei, comenteaza publicatia…

- Organizația mai subliniaza ca acordarea prioritații pentru calatorii vaccinați ar putea avea drept consecinta administrarea neadecvata de doze categoriilor de risc ce pot contracta forme grave ale bolii. Utilizarea ”certificatelor de imunitate” de catre calatorii internationali, indiferent daca s-au…