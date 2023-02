Stiri pe aceeasi tema

- Franța, Polonia și Germania au livrat recent echipamente militare Ucrainei, in razboi cu Rusia. Marea Britanie contribuie, de asemenea, la aceste livrari, cheltuind anul trecut aproape 2,3 miliarde de lire sterline. Cu toate acestea, apararea Marii Britanii se afla intr-o „stare dezastruoasa”, potrivit…

- Prețul la medicamente ar putea crește in acest an cu 7%, susține directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Dragoș Guțu. Potrivit acestuia, in 2023, instituția va continua negocierile cu producatorii internaționali pentru a suplini stocurile de produse antibiotice , antivirale și…

- ”In 2022, 2,675 milioane de turisti au intrat in Israel, fata de 397.000 in 2021 si 831.000 in 2020. Israelul a fost una dintre ultimele destinatii turistice care si-au redeschis granitele dupa restrictiile pandemice. Cu toate acestea, numarul turistilor care au ajuns in Israel in anul 2022, a fost…

- Irakul a anuntat ca a incasat peste 115 miliarde de dolari din vanzarea de petrol, in 2022, o cifra care indica faptul ca tara avanseaza in recuperarea pozitiei sale pe piata, dupa ani de regres din cauza crizelor politice si a coruptiei, scrie agentia EFE, informeaza AGERPRES . Intr-un comunicat, ministrul…

- Președintele american Joe Biden și premierul japonez Fumio Kishida sunt așteptați sa se intalneasca la Washington incepand din 13 ianuarie, a declarat pentru Reuters o sursa. Intalnirea dintre Washington și partenerul sau asiatic cheie pentru a face fața puterii crescande a Chinei are loc in contextul…

- Irak se afla, de cațiva ani, intr-o adevarata criza politico-economica total nejustificata, avand in vedere ca este una dintre cele mai bogate țari ale lumii. Numai anul trecut, Irak a obținut peste 115 miliarde de dolari doar din vanzarea de petrol. Ministrul irakian al Petrolului, Hayyan Abdul Ghani,…

- 1. Medvedev, fost președinte al Rusiei și etern cațeluș al lui Putin, a spus ca Romania va fi in al Patrulea Reich (alaturi de Germania, Polonia, Țarile Baltice, Cehia, Slovacia și Republica Kiev), ca al Patrulea Reich va fi in razboi cu Franța, ca in America va fi razboi civil, ca Marea Britanie va…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a scris liderului nord-coreean Kim Jong Un si i-a propus sa coopereze pentru „a accelera pacea” in lume, a anuntat sambata agentia de presa nord-coreeana oficiala KNCA, citata de AFP. Scrisoarea survine in contextul in care tensiunile s-au amplificat in Peninsula Coreeana,…