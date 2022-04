Stiri pe aceeasi tema

- „Țarile occidentale ajuta Ucraina, dar Kievul inca nu platește pentru asta”, a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski. „Banii alocați de Europa și alte națiuni sunt cheltuiți doar pentru ajutor umanitar sau pentru arme. Uneori, noi primim arme direct, dar trebuie sa ințelegeți ca totul are…

- Țarile occidentale au refuzat sa discute cu Rusia despre stabilirea unei noi arhitecturi europene de securitate, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov intr-un interviu acordat Al Jazeera, citata de agenția TASS.

- Ambasadorul Chinei, Zhang Jun, a pledat luni, la sesiunea extraordinara a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pentru evitarea izbucnirii unui nou Razboi Rece, in contextul razboiului din Ucraina si al tensiunilor dintre Rusia si Occident.

- Inaltul comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi, a cerut joi tarilor vecine Ucrainei ”sa mentina deschise frontierele pentru cei care cauta securitate si protectie”, dupa ce cetateni ucraineni au cerut deja refugiu in Romania, Ungaria si Slovacia, transmite agentia EFE. Dupa ce Rusia a lansat…

- Criza provocata de consolidarea militara a Rusiei in apropierea frontierei cu Ucraina i-a servit Moscovei ca Occidentul sa-i asculte cererile in materie de securitate, dar ea nu are ca obiectiv ultim de a provoca o confruntare militara, a declarat miercuri fostul secretar general al Organizatiei…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze". Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el. „In primul rand, presedintele Putin a solicitat intotdeauna…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze”. Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el, informeaza News.ro. „In primul rand, presedintele…

- Dupa 5 ore de dialog cu președintele francez Emanuel Macron, Vladimir Putin a insistat asupra faptului ca trebuie ca Rusia sa primeasca garanții de securitate ferme și a laudat relațiile economice dintre cele doua țari. Putin a apreciat ideile președintelui francez pentru detensionare, dar nu a vrut…