In 2001, inamicul absolut al Occidentului se chema Al-Qaida, in spatele figurii temutului Osama Bin Laden. Dupa 20 de ani de razboi, esecul poate fi cu greu contestat: jihadismul a facut metastaze, gruparile sunt in acelasi timp mai numeroase si mai bine distribuite geografic. Ruinele Turnurilor Gemene inca fumegau atunci cand presedintele George W. Bush […] The post Occidentul a pierdut razboiul impotriva jihadismului! first appeared on Ziarul National .