Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical sustine pe deplin acest proces de aderare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si incurajeaza oamenii politici sa foloseasca studiul OCDE pentru a se inspira in elaborarea programelor de guvernare, a declarat presedintele BNS, Dumitru Costin, potrivit…

- Organizația pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) lanseaza marți, 12 martie, Studiul Economic 2024 pentru Romania. Documentul include o analiza a performanței economice a Romaniei și evalueaza opțiunile de consolidare și creștere a veniturilor.Aceste analize, realizate o data la…

- La București va fi lansat, la data de 12 martie 2024, Studiul Economic pentru Romania, ediția 2024, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Evenimentul de lansare se va desfașura in cursul dupa-amiezii la Palatul Victoria, in prezența premierului Marcel Ciolacu și a…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va gazdui, marti la Palatul Victoria, evenimentul de lansare a Studiului Economic 2024 pentru Romania, elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in prezenta Secretarului General al OCDE, Mathias Cormann. „Obtinerea statutului de membru al…

- Romania trebuie sa schimbe “radical”, la nivel strategic, modul in care sunt finantate si evaluate politicile in invatamant, iar performantele scolare ale elevilor sunt “printre cele mai scazute” din Uniunea Europeana, releva raportul “Reforma invatamantului preuniversitar in Romania: consolidarea sistemelor…

- Romania se zbate de 20 de ani pentru a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. Economistul Adrian Codirlașu, expert in finanțe internaționale și managementul riscului, explica, pentru „Adevarul”, beneficiile pe care ar urma sa le aiba Romania.

- Evaluarile PISA reprezinta unul dintre cele mai intense subiecte de discuție intre profesori, elevi și parinți. Aceste teste sunt standardizate la nivel internațional și reprezinta un efort global de evaluare și comparare a performanțelor elevilor in domeniile-cheie ale educației. Inițiat de catre Organizația…

- Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica este cel mai important proiect de țara al Romaniei, considera ministrul Digitalizarii Bogdan Ivan. Experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) desfasoara o misiune de evaluarea in Romania, in sfera economiei digitale.…