Stiri pe aceeasi tema

- Traian Baseascu a reactionat la scurt timp dupa propuntarea sentintei Elenei Udrea in dosarul „Gala Bute”, in urma careia aceasta a primit sase ani de inchisoare cu executare. Liderul PMP a declarat ca Udrea „n-a primit geanta cu bani si nici n-a facut abuz in serviciu, atat timp cat nu exista semnatura…

- Judecatori de la Inalta Curte de casație și Justiție au pronunțat, marți, sentința definitiva in dosarul Gala Bute. La fel ca și in prima instanța Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de pușcarie cu executare. Aceiași magistrați l-au condamnat pe fostul șef al Federației Romane de Box, Rudel Obreja,…

- Judecatorii instantei supreme au anuntat decizia definitiva in dosarul Gala Bute, pedepsele din prima instanta fiind mentinute.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, in timp ce Elena Udrea va executa 6 ani…

- Ultimul termen in dosarul "Gala Bute" a avut loc in 9 mai, cand magistratii instantei supreme i-au audiat pe Adrian Gardean, martor denuntator, si pe fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja. Veronel Radulescu, unul dintre avocatii Elenei Udrea, a cerut eliminarea probelor obtinute…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea – aflata in Costa Rica – a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Ultimul termen in dosarul "Gala Bute" a avut loc in 9 mai, cand magistratii instantei supreme i-au audiat pe Adrian Gardean, martor denuntator, si pe fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja. Veronel Radulescu, unul dintre avocatii Elenei Udrea, a cerut eliminarea probelor obtinute…

- Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Romane de Box, judecat alaturi de Elena Udrea in dosarul “Gala Bute”, a facut plangere la DIICOT impotriva șefei DNA Laura Kovesi, a fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, și a fostului șef al SRI, George...

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…