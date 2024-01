Spitalele din cel puțin patru state americane au reintrodus obligativitatea folosirii maștilor, pe fondul creșterii numarului de cazuri de COVID, gripa sezoniera și alte boli respiratorii.

Unitațile de sanatate din New York, California, Illinois și Massachusetts au impus obligativitatea maștilor in randul pacienților și al furnizorilor, informeaza mediafax.

Comisarul pentru sanatate din New York, Dr. Ashwin Vasan, a declarat miercuri ca obligativitatea maștilor a fost reintrodusa in toate cele 11 spitale publice din oraș, in 30 de centre de sanatate și in cinci unitați de ingrijire pe…