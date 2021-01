Stiri pe aceeasi tema

- Piața neagra a țigarilor se situeaza in acest an la o medie anuala de 9,4% din totalul consumului, cel mai mic nivel din ultimii 12 ani. Conform companiei Novel Research, procentul este in scadere semnificativa fața de aproape 14%, media inregistrata in 2019. In noiembrie 2020, comerțul ilegal cu țigarete…

- Doua muzee din vestul țarii au ales sa evoce Ziua Naționala a Romaniei prin prezentarea a doua personalitați care au jucat un rol de seama in implicarea pe care au avut-o pentru susținerea drepturilor naționale ale romanilor in anii care au precedat Marea Unire și pentru contribuțiile ulterioare la…

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata seara pe DN 68, șoseaua care leaga Caransebeșul de Hațeg. Conform ISU Caraș-Severin, un apel la 112 efectuat puțin dupa ora 21.30 a anunțat incidentul care s-a produs la intrarea in localitatea carașeana Glimboca, dinspre Oțelu Roșu: o mașina in care…

- Noi, cei care la 15 Noiembrie 1987 am spus NU comunismului; Noi, cei care nu v-am tradat niciodata; Noi, cei care suntem hotarati sa continuam lupta pentru libertate; In fata lui Dumnezeu si a voastra, proclamam ziua de 15 Noiembrie: ZIUA NATIONALA DE LUPTA IMPOTRIVA COMUNISMULUI Niciun neam, niciodata…

- Accident de munca in Arad. Administratorul unei firme de termopane a murit dupa ce și-a taiat gatul intr-o bucata de sticla. The post Accident de munca in vestul țarii. Un barbat de 38 de ani a murit dupa ce și-a taiat gatul intr-o bucata de sticla appeared first on Renasterea banateana .

- La ora actuala, in Romania exista mai multe rute cultural-turistice recunoscute de Ministerului economiei, energiei și mediului de afaceri, al caror obiectiv este acela de a pune in valoare intr-un mod cat mai atractiv bogatul patrimoniu existent in Romania, cu obiective culturale și istorice de o…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben care anunța „intensificari ale vantului, cu viteze la rafala ce vor depași temporar 100 km/h”. Este vizata zona de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea este valabila de astazi, de…

- In ultima decada a acestei luni, nu mai puțin de 14 localitați din Romania au fost atestate printr-o hotarare de guvern ca stațiuni turistice de interes național sau local, pe considerentul ca ele au potențial turistic sau resurse naturale și antropice. Dintre acestea, trei se afla in județele Arad,…