Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de supraveghere aeriana al Fortelor Aeriene Romane a detectat marti, in jurul orei 12,30, o tinta aeriana de dimensiuni mici, avand caracteristicile de evolutie asemanatoare unui balon meteorologic, care evolua la o altitudine de circa 11.000 de metri in spatiul aerian national, in Sud-Estul…

- Sistemul de supraveghere aeriana al Forțelor Aeriene Romane a detectat marți, 14 februarie, in jurul orei 12.30, o ținta aeriana de dimensiuni mici, avand caracteristicile asemanatoare unui balon meteorologic, care evolua la o altitudine de circa 11.000 de metri in spațiul aerian național, in Sud-Estul…

- Sistemul de supraveghere aeriana al Forțelor Aeriene Romane a detectat azi o ținta aeriana in spațiul aerian național. Potrivit unui anunț al Ministerului Apararii Naționale (MApN), detecția obiectului a avut loc marți, 14 februarie, in jurul orei 12.30, fiind vorba despre o ținta de dimensiuni mici,…

- O ținta aeriana asemanatoare unui balon meteorologic, care evolua la o altitudine de circa 11.000 de metri in sud-estul țarii, a fost detectat de sistemul de supraveghere al Forțelor Aeriene Romane. In zona au fost trimise doua avioane MiG-21 LanceR, insa echipajele nu au confirmat prezența țintei,…

- Sistemul de supraveghere aeriana al Fortelor Aeriene Romane a detectat marti, in jurul orei 12.30, o tinta aeriana de dimensiuni mici, avand caracteristicile de evolutie asemanatoare unui balon meteorologic, in spatiul aerian national, anunta MApN. Echipajele a doua aeronave trimise in zona nu au confirmat…

- O ținta aeriana asemanatoare unui balon meteorologic, care evolua la o altitudine de circa 11.000 de metri in sud-estul țarii, a fost detectat de sistemul de supraveghere al Forțelor Aeriene Romane. In zona au fost trimise doua avioane MiG-21 LanceR, insa echipajele nu au confirmat prezența țintei,…

- Ministerul Apararii Naționale anunța marți, 14 februarie, ca in spațiul aerian din zona de sud-est a Romaniei a fost detectata „o ținta aeriana de dimensiuni mici, avand caracteristicile de evoluție asemanatoare unui balon meteorologic”. „Sistemul de supraveghere aeriana al Forțelor Aeriene Romane a…

- Autoritațile romane au aplicat toate procedurile standard de la momentul detectarii obiectului, iar doua aeronave MiG-21 LanceR ale Forțelor Aeriene Romane din serviciul de lupta Poliție Aeriana sub comanda NATO au decolat de pe Baza 86 Aeriana Fetești, in jurul orei 12.40, fiind direcționate catre…