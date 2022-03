Obiceiul care face ciorba otravitoare. Toate gospodinele fac asta fara sa-si dea seama

Studiile au aratat ca ciorba este un fel de mancare ce poate ajuta sanatatea datorita vitaminelor continute de legume. CU toate astea, aproape toate gospodinele au un obicei gresit.Apa in care se fierb legumele trebuie schimbat, mai ales daca legumele sunt cumparate din comert. In caz contrar riscati sa va otraviti cu chimicalele de pe legume. De exemplu, prima apa in care au fost fierte legumele trebuie aruncata, mai ales daca folosesti legume din comert. De obicei, in aceasta prima apa se regasesc ingrasamintele si pesticidele folosite la dezoltarea cat mai rapida a legumelor. Daca folosesti…