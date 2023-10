Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu trece prin cea mai grea perioada a vieții sale, dupa ce a ieșit dintr-o relație aproape 10 ani. A rupt orice legatura cu Alex Ashraf și pare a fi pregatita de o noua relație. Mesajul pe care l-a postat recent vedeta in mediul online a surprins pe toata lumea. Oana Zavoranu, pregatita de…

- Oana Zavoranu a postat nou mesaj pe internet, in urma divorțului de Alex Ashraf. Bruneta vrea sa scape de trecut și face tot posibilul sa iși ocupe timpul de cel care a plecat din casa la amanta. Iata ce a postat "Querida" in urma cu puțin timp pe pagina ei de Instagram!

- Oana Zavoranu a rabufnit din nou! Bruneta iși dorește sa ii puna la punct pe toți cei care au judecat-o dupa vestea divorțului de Alex Ashraf. Vedeta le-a transmis un mesaj acid, in stilul caracteristic, cu care a lasat sa se ințeleaga ca nu o doboara nimeni.

- Oana Zavoranu trece prin cele mai dificile clipe ale vieții sale din ultima perioada, dupa ce a aflat ca barbatul alaturi de care a format o familie șapte ani, i-a fost infidel. Bruneta a primit vestea ca Alex Ashraf divorțeaza de ea, iar acum cere ajutorul credinței pentru a depași acest moment. Iata…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au desparțit oficial și nu mai formeaza un cuplu, chiar daca inca sunt casatoriți. Pana la pronunțarea divorțului la tribunal, acesta și-a luat bagajele și s-a mutat la amanta in Berceni. Bruneta a dezvaluit cum s-a produs acest moment și care a fost atitudinea lui Alex…

- Oana Zavoranu a spus lucrurilor pe nume! Vedeta are informații noi despre amanta lui Alex Ashraf, femeia pentru care a decis sa divorțeze și sa plece din casa brunetei. Oana Zavoranu nu s-a ferit sa spuna cu ce se ocupa iubita soțului ei și se pare ca ar fi vorba despre cea mai veche meserie din lume!

- Oana Zavoranu trece prin cele mai grele momente ale vieții sale din ultimii ani! Vedeta a aflat detalii incredibile despre ce facea Alex Ashraf cand o inșela cu amanata! Bruneta s-a simțit umilita de el cand acesta și-a lasat noua cucerire sa ii conduca mașina de lux, chiar daca aceasta aparține Oanei…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Acum avem adevarul despre separarea dintre cei doi soți. Iata cum a ajuns el sa dea divorț de vedeta! Nu are legatura cu amanta! Iata ce declarații a facut Oana Zavoarnu in exclusivitate pentru Antena Stars!