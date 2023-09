Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, Oana Gabriela Sivache, a declarat ca perchezitiile DNA la ASSMB nu arunca "o pata neagra" asupra activitatii institutiei, ci fac "lumina, curatenie".

- Director ASSMB, dupa descinderile DNA: Coruptia din sistemul de sanatate este o crima impotriva umanitatii. Din tacere se pot naste tragediiDirectorul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), Oana Gabriela Sivache, a afirmat, luni dupa-amiaza, ca actele de coruptie din…

- Oana Sivache, directorul Administrației Spitalelor din Primaria București, a facut luni seara primele declarații dupa perchezițiile efectuate de DNA la sediul ASSMB și la domiciliile mai multor angajați ai instituției publice care se ocupa de supervizarea activitații a 19 spitale din Capitala. Sivache…

- DNA il acuza pe Cristian Pluta ca a primit 306.439, circa 60.000 de euro, dintr-un contract incheiat de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, unde era director adjunct, pentru plata la timp a facturilor și incheierea de contracte subsecvente, potrivit unor surse judiciare citate…

- Cristian Pluta, director adjunct al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), din cadrul Primariei Capitalei, este acuzat de DNA ca ar fi primit 20.000 de euro mita de la managerul Spitalului Colentina, George Mirel Cristescu. Potrivit surselor, Cristian Pluta, director general…

- Cristian Pluta, director adjunct al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti din cadrul Primariei Capitalei, ar fi acceptat 5% din valoarea unor contracte pentru a favoriza anumite firme sa castige licitatii organizate de institutie, transmit autorului acestui material surse judiciare.Aceleași…

- Cristian Pluta a cumparat trei terenuri, o casa și a strans 25.000 de euro in doi ani de cand a fost numit la Direcția de Investiții a ASSMB, potrivit declarațiilor de avere depuse pentru anii 2020 și 2022, relateaza G4Media.In declarația depusa pentru anul 2020, Pluta nota ca nu deține active, case,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Alexandru Rogobete, sustine ca prioritatea zero a conducerii Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) in loc sa liciteze pentru spitale, este sa liciteze pentru consultanta. El a precizat ca in sapte luni, ASSMB a scos in licitatie…